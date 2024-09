KUULA | „Pallist pallita“. Pühapäevajalgpalli on varsti võimalus mängida ka risti üle väljaku

Eesti Jalgpalli Liidus on pühendunud rahvajalgpalli osakond, kus käib usin igapäevane töö selle nimel, et sünniks järgmised tulevikustaarid ja kasvaks publikuarv. Osakonna eesotsas on Teet Allas, kes tihti puutub kokku arvamusega, et tema tööks on mõnda koondist treenida - nii see aga pole. Tema osakonna vedada on hoopis mitmed erinevad projektid, peamiseks eesmärgiks on edendada meie jalgpallikultuuri. Ei ole oluline sinu vanus ega varasem kokkupuude jalgpalliga, lasteaialapsed ja eakad, kõigi peale mõeldakse.

Osakonna südamesoov on teha rohkem koostööd paraolümpialastega. Allas meenutas koolitust Kasahstanis, kus peeti mäng vaegnägijate vastu. „Meil olid klapid peas. Me kaotasime rämedalt, 0:10 või 0:15, nad olid nii osavad. Ma jooksin vastu seina kuhugi peaga. Sa ei näe midagi. Kuuled küll, et kuskil pall kõlises ja läks mööda, aga nad olid jube osavad.“

Allas uuris korraldajatelt, et kuidas on võimalik, et neil on selline tiim vaegnägijatest. „Me maksame neile palka, nad elavad meie spordikompleksis“ sai ta vastuseks. See juhtum on ehe näide sellest, et raha paneb rattad käima ja pakub erinevaid lahendusi ideede teostamiseks.

Milline on aga meie rahvajalgpalli hetkeolukord? Mis saab tulevikus? Kelle poole saame vaadata inspiratsiooni ammutamiseks? See on episood igaühele, kel on kokkupuude jalgpalliga ning kes soovib oma teadmistevaramut täiendada.

Kui see on sinu esimene kord meie podcasti kuulata, siis tere tulemast ja aitäh, et tulid!

Kõik Delfi Tasku saated on leitavad ka Spotify’st. Kõige mugavamalt saad uued episoodid kätte Delfi Tasku äpist, mis on alla laetav Google Play’st ja App Store’ist. Delfi Tasku veebikeskonna leiad siit!