WTA tennisetuuril peeti põrgukuumuses viimase 13 aasta pikim kohtumine

Tai tennisepubliku silme all lahti rullunud lahing oli viimase 13 aasta pikim. Viimati peeti üle nelja tunni kestnud kohtumine 2011. aastal, kui Francesca Schiavone alistas Austraalia lahtistel Svetlana Kuznetsova. WTA turnee ajaloo pikim matš toimus 1984. aastal, kui Jean Hepner võitis Vicki Nelson-Dunbari 6 tunni ja 31 minutiga.

Hua Hini ilm on tennisemängijatele karm, kuna rinda tuleb pista ligi 35-kraadise palavusega. „See oli väga raske kohtumine, eelkõige füüsiliselt. Esimeses setis tundsin, et ilm on väga palav, teises ja kolmandas setis läks päris kuumaks. Lisaks olid meil päris pikad pallivahetused,“ vahendab WTA Siegemundi sõnu.