Suvel Hispaaniaga Euroopa meistriks kroonitud jalgpallur lõpetab karjääri

„Ma ei jaksa enam, ma olen oma otsuse teinud,“ kinnitas Navas. Hispaanlasest paremkaitsjal on selja taga juba 21 hooaega tipptasemel jalgpalli ning ta on hetkel hädas puusavigastusega, mis teeb talle igapäevaelus suurt valu.

„Olen selle olukorraga tegelenud neli aastat. See on kurnav ja läheb aina intensiivsemaks,“ sõnas Navas ja täpsustab: „See on raske. Pärast jalgpallimänge ei saa ma kaks-kolm päeva kõndida. See on olnud viimased kuus kuud väga suur väljakutse.“