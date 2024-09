KOMMENTAAR | Asjad ei pea ainult õiged olema, vaid ka õiged näima. Ühe kohtunikepere juhtum

Jalgpalliringkondades kehitatakse kõnealusest juhtumist rääkides õlgu. Esineb lausa käega löömist, sest kui kogu valdkonda dirigeerib juba ammu liiga pikalt pukki jäänud üks ja see sama inimene, kes minevikus istunud korraga nii jalgpalliliidu kui ka Eesti edukaima klubi FC Flora presidendi toolil – tõsi, viimasel ajal on huvide konflikt poole väiksem, sest klubi juhtimise võttis 2016. aastal üle poeg Pelle –, siis ei imesta nad, et ka taolisele huvide konfliktile läbi sõrmede vaadatakse. Erinevalt jalgpalliliidu kohtunike osakonna juhist Hannes Kaasikust, kes konflikti ei näe, arvatakse üldiselt, et kena see just välja ei näe. Küsitakse: kas tõesti ei saanud nii korraldada, et asjad mitte ei oleks õiged, vaid ka näiksid sellisena?