Tippsporti naasev Therese Johaug pole rahul suusatamise MMi ajakavaga: mis kurat juhtus?

„Mis kurat juhtus? Kujutasin väga ette, et naistepäeval sõidetakse 50 km maraton. See oleks ju nii palju parem olnud,“ sõnas Johaug Norra ringhäälingule NRK.

Trondheimi maailmameistrivõistluste peakorraldaja Åge Skinstad ütles NRK-le, et naiste võistlus pandi spetsiaalselt viimasele päevale, et see rohkem tähelepanu saaks.

„Minu arvates on tore, et nad viimasel päeval suusatavad. Just siis peetakse lõputseremooniat ja Granåsenis [Trondheimi suusakuurort] on palju rahvast. Meie arvates on see suurepärane,“ kommenteeris Skinstad.