Spordimuuseumis avas täna uksed olümpiaplakatite näitus

Näituse tutvustuses lisatakse veel: „Olümpiaplakatitel on olnud mängude ajaloo vältel oluline koht. Esimesed ametlikud plakatid said kiiresti olümpiamängude turunduse lahutamatuks osaks. 20. sajandi jooksul arenesid plakatite kujundusvõtted, kaasates uusi kunstistiile ja tehnoloogiaid, mis võimaldasid luua visuaalseid olümpiamängude ainulaadset vaimu jäädvustavaid meistriteoseid."

„Näituse teeb eriliseks see, et plakatite kaudu on võimalik jälgida nii spordimaailma kui ka kultuurilise ja poliitilise konteksti muutusi, mis on kujundanud olümpiamängude identiteeti üle sajandi.“