Tiimi möödalaskmised heastanud Paul Aron: mis ma ikka selle tiitli peale mõtlen...

„Mis ma ikka selle tiitli peale mõtlen. Üritan praegu vaeva näha, et auto oleks viimastel etappidel kiire ja annan endast sõitudes maksimumi. Tiitlilootustele on kindlasti tagasilöögi andnud vahepealsed neli etappi, kus olime küll kõige kiiremad, aga punkte sisuliselt ei saanudki. Sellega muidugi tuleb F2-s arvestada, et vahepeal asju lihtsalt juhtub. Näiteks Bortoleto jäi Monza kvalifikatsioonis viimaseks, kuid põhisõidus anti talle võit kandikul kätte. Nüüd on ta juba sarja liider. Seega on raske midagi arvata. Tähtis on see, et auto oleks kiire ja siis on kõik võimalik,“ sedastas Aron Delfile, et kuigi seis pole kiita, siis püssi ei maksa põõsasse heita.