EELVAADE | Rekordiline summa toob Tartu Bigbankile lisasurve, aga ka kindlustunde. „Tahame muu maailmaga kääre vähendada“

Bigbank Eesti juht Jonna Pechteri sõnul on nende jaoks oluline Tartu võrkpalli edasiarendamine. „Uus leping on kolmeks aastaks, aga meil pole plaanis siis lõpetada,“ rääkis ta teisipäevasel pressikonverentsil. Lepinguga toetatakse nii Tartu naiskonda kui ka nüüdsest noortetiime. „Kuskilt tuleb alustada, noortel pole mõtet käia mänge vaatamas ja saada inspiratsiooni, kui ise mängida ei saa. Nii tipptasemel võrkpallurid lõpuks tulevadki, kui (korralikes tingimustes) pihta hakata.“

Tulemustest sõltub lõplik eelarve

Klubi jaoks on oluline taas eurosarjades mängimine. „Oleme just selleks toetussummat märkimisväärselt suurendanud,“ lisas Pechter. „Ilmselgelt kõik reisid maksavad. Tahame, et Tartu teaks, et meie toetus on neil igal juhul olemas.“