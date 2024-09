TIPPHETKED | Keila Coolbet võitis Pärnu Sadamat lisaajal

Mängu eel

„Selle hooaja esimene kodumäng ja kohe eelmise hooaja kulminatsiooni, ehk veerandfinaali kordus. Mõlemad meeskonnad alustasid nädalavahetusel hooaega kaotusega ning ilmselt põleme mõlemad soovist ennast seekord näidata paremast küljest. Viimsi vastu mängides ei suutnud me paljudest kokkulepitud asjadest kinni pidada, lisaks tegime liiga palju lihtsat praaki. Usun, et esimene värin on nüüdseks meestest maas ja Pärnu vastu suudetakse nädata juba seda taset, milleks oelme tegelikult võimelised. Ootame saali palju publikut ja soovime pakkuda neile mõnusa korvpalliõhtu,“ rääkis Keila Coolbeti peatreener Peep Pahv enne kohtumist.