Uku Jürjendal peab seljatrauma tõttu matšist loobuma: probleem on tõsine, ka valuvaigistid ei aita

„Käisin operatsioonil, probleem lahenes ja taastumine läks väga hästi. Sain treeningutel järjest koormuseid tõsta ja tundsin nädala eest, et olen 100% valmis. Aga eile juhtus midagi halba ja ma olen tagasi alguses. Ma ei saa isegi sirgelt seista ega teha tavapäraseid liigutusi. Probleem on tõsine, ka valuvaigistid ei aita. Nüüd püüame arstiga selgusele jõuda, mis minu seljaga lahti on. Ma ei suuda sellises konditsioonis võidelda. Mul on väga kahju. Ma vabandan Glory, vastase, fännide ja sponsorite ees. Ma tulen tagasi!“