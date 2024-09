Raju peamatšis üles astuval Asturil vahetus kolmandat korda vastane. „Stressirohke oli, aga nüüd on sihtmärk silme ees!“

Juuli algul arvestas Astur (28), et läheb 21. septembril oma kolmandas MMA profimatšis vastamisi prantslase Samir Zaidiga (35-aastane, 6 võitu, 5 kaotust). 10. septembril teatasid korraldajad, et Asturi uueks vastaseks on temaga sama vana brasiillane Rodrigo Miag (5 võitu, 3 kaotust). Eile teatati uuesti, et Miago on saanud oma viimases matšis vigastada ning tema asemele on leitud teine sambamaa võitleja Alisson Marreira (22-aastane, 7 võitu, 8 kaotust, 1 viik). Zaidi ja Miagi vahepeal nõustus Astur juba võitlema ka ühe inglasest vastasega, kes samuti ära langes.

„Eks see stressirohke ole, kui su fight ära jääb, tuleb uus vastane, jälle jääb ära, vahetub uuesti... Aga korraldaja on head tööd teinud, leidnud uue vastase, kes on nüüd paigas. Nüüd on kõik hästi. Sihtmärk on silme ees!“ rääkis Astur, kes näeb vastaste vahetuses ka positiivset - ta on pidanud tegema teadlikult väga erinevat tüüpi trenni.

„Prantslane oli pigem poksi taustaga püstivõitleja. Keskendusime seega rohkem püstivõitlusele, teades siiski, et kui ma hakkan hästi tabama, võib ta tulla ühel hetkel ka mu maadluskaitset testima,“ kirjeldas Astur oma ettevalmistust. „Järgmine vastane oli inglane - puhas püstivõitleja. Olime kindlad, et sellest tuleb kindla peale ainult püstivõitlus. Siis kukkus ka tema ära, tuli brasiillane, kel on jiu-jitsus lilla vöö. Viimane brasiillane, kes praegu on, on universaalse stiili ja suure kogemusega.“

„Oleme tegelikult kogu aeg treeninud nii, et saaks kõigiga hakkama. Kõik sparringupartnerid, kellega olen trenni teinud, on testinud ka mu maasvõitlust. Nii et suures pildis vastaste vaheldumine mind mõjutada ei tohiks.“

Vaata Marreira matši 2022. aasta novembrist hispaanlase Jose Sanchezi vastu (tänaseks 13 võitu, 3 kaotust) Tenerifel Strikers Cage Championship üritusel!