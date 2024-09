Bigbank toetab Tartu võrkpalliklubi väga kopsaka summaga

„Täna ma võin julgelt öelda, et koostöö Bigbankiga on ajas kasvanud nii kvantiteedis kui kvaliteedis. Rekordleping paneb meile muidugi selge vastutuskoorma teha järgmise kolme aasta jooksul omalt poolt midagi rekordiväärilist,“ oli Hendrik Rikand kokkulepet kommenteerides emotsionaalne.

„Ilus võit on alati väga hea algus uuele lepinguperioodile. Tartu linn on Bigbanki sünnikodu ja nii on ka Tartu võrkpall juba viimased tosin aastat saanud meie peale kindel olla. Tänasest läheb see koostöö edasi veelgi laiemana, sest esmakordselt hõlmab leping sellises mahus ka noortetiime,“ kommenteeris Jonna Pechter, kelle sõnul on pank tosin aastat kestnud koostöö käigus tänaseks toetanud Tartu võrkpallureid juba ligi kahe miljoni euroga ning uus leping kasvatab seda summat hüppeliselt.