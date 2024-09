Endine Saksamaa tippjalgpallur on 52-aastaselt suremas

Nimelt sai Koch eelmise aasta lõpus karmi diagnoosi, et tal on ravimatu kõhunäärmevähk. Kuigi toona sedastasid arstid, et sakslasel on heal juhul elada vaid kuus kuud, siis ometi on ta praegu veel elus.

„Ma tahan inimestele öelda, et nad peavad vastu pidama. Peame alati võitlema ja mina võitlen. Olen alati olnud võitleja,“ rääkis Koch Saksamaa väljaandele Sport1 antud intervjuus, et ei kavatse viimse hingetõmbeni alla anda.

Koch on läbinud oma esimese keemiaravi ning hankinud USA-st ravimeid, mis pole küll Saksamaal legaalsed, aga mehe enda sõnul oleks ta nendeta juba surnud.

Samas on keeruline haigus jätnud ka sakslane vaimsele tervisele oma jälje. „Ma ei saa kunagi öelda, mis homne päev toob. Vahel õhtuti võib enesetunne hea olla, aga järgmisel hommikul ei suuda isegi püsti seista. On juhtunud palju asju, mis on mind vihastanud,“ selgitas endine väravavaht, et põeb ka depressiooni.

Koch ei soovi raskest seisundist siiski liiga suurt numbrit teha ning ta on mures hoopis vähihaigete laste pärast. „Haiged lapsed pole veel midagi näinud, ilmselt pole nad isegi vanematega puhkusel käinud, sest peavad haiglas lebama. See on tõesti karm vaatepilt,“ lausus ta.

52-aastane Koch pidas Saksamaa kõrgliigas kokku 213 kohtumist, esindades nii Düsseldorfi Fortunat, Bielefeldi Arminiat, Kaiserslauternit kui ka Duisburgi. Lisaks mängis ta PSV Eindhovenis, Viini Rapidis ja Zagrebi Dinamos.