Käsipalliliit HC Tallinna juhtumist: võistluskeelu vähendamise „eduna“ esitamine on avalikkust eksitav

Risto Lepa juhitav HC Tallinn, mis sai tänavu korduvate distsiplinaarrikkumiste eest kahe hooaja (2024/25 ja 2025/26) pikkuse võistluskeelu, teatas eile, et on saavutanud „vahekohtus edu“ ning nende Eesti meistrivõistlustel ja karikavõistlustel osalemise keeldu vähendati poole võrra.

Käsipalliliidu juhatuse liige Sven Karuse ütleb: „Esitleda võistluskeelu vähendamist „eduna vahekohtus“ on spordiavalikkuse eksitamine olukorras, kus klubi jäi süüdi korduvates ja pidevates käsipalli mainet kahjustavates rikkumistes. Ent kui mõlemad osapooled on otsusega rahul ja käsitlevad seda võiduna, kinnitab see käsipalliliidule vaid meie vahekohtu erapooletust ja seda, et otsus oli kokkuvõttes õiglane.“