17-aastase USA lumelauduri dopinguproovidest leiti meeletus koguses steroide

USA antidopingu agentuur USADA teatas, et Smithi proovidest leiti anaboolsete steroidide metasterooni, metenolooni, ostariini, drostanolooni, klostebooli ja metandienooni jälgi.

USADA tegi uurimise käigus kindlaks, et Smithi treenerid ja teised täiskasvanud ei aidanud noorsportlase dopingu tarvitamisele kaasa. Kuna lumelaudur ise tunnistas samuti süü üles, siis vähendas USADA karistust aasta võrra ja määras Smithile kolme aasta pikkuse võistluskeelu, mis aegub 2027. aasta 4. juunil.

„See juhtum tõestab, et ohtlikud ja võimsad ained on kahetsusväärselt kättesaadavad ka alaealistele,“ lausus USADA tegevjuht Travis T. Tygart. „Oleme väga tänulikud kõikide vihjete eest, nagu antud juhul, mis võimaldavad meil läbi viia uuringuid, et juurida välja sportlaste tervist kahjustavad harjumused.“