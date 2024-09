Narva linnavalitsusel pole võimalik rahvusvahelist judovõistlust 700 euroga toetada

Kui varasematel aastatel on rahvusvahelisel noorte judovõistlusel osalenud 150–250 sportlast seitsmest riigist ning spordikool Energia eraldas karikate ja medalite soetamiseks 500 eurot, siis tänavu tuleb korraldajatel see raha ise leida, kirjutab Gazeta.ee .

21. septembril peetava turniiri kogumaksumus on 3548 eurot, mis tähendab, et linnalt küsitud summa ei moodusta sellest isegi neljandikku. Ometi teatas linnavalitsus, et keerulise finantsolukorra tõttu pole neil võimalik taotlust rahuldada.

„Hindame kõrgelt rahvusvahelise judoturniiri „Narva Cup 2024“ korraldamist, kuna see aitab kaasa sportlaste arengule ja motiveerib neid kõrgeid eesmärke saavutama. Samuti toetame spordiklubi Buffen-Do püüdlusi tugevdada judo rahvusvahelist mainet ja edendada piirkondlikke spordiüritusi. Paraku peame kahetsusega teatama, et meie 2024. aasta ressursid on rangelt piiratud. Meil on kahju, et praeguses olukorras pole meil võimalik teie taotluses märgitud tegevusi rahastada,“ märkis oma vastuses Narva abilinnapea Messurme Pissareva.