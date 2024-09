VAATA JA KUULA | „Mehed ei nuta“: kodune korvpallihooaeg sai avalöögi! Kas Johannes Erm võib hooajaga rahule jääda?

- Kodune korvpallihooaeg sai avalöögi. Kas BC Kalev/Cramole võib kulla kaela riputada? Mis peale Keila sisemadina hakkab kõneainet tekitama? Ja muidugi: kas Stefan Vaaks näitas hooaja avamängus Peep Pahvile, miks koondisesuve on okei ka individuaalset trenni teha?

- Madis Mihkels teenis esimese Eesti ratturina täiskasvanute tiitlivõistlustel medali, EM-pronksi. Ja ta on kõigest 21. See tulevik on ilmselgelt helge?