Eesti naiskond naasis maleolümpial võidureele, meeskond sai viigilisa

Nii open- kui ka naisteturniiril on ainuliidriks tõusnud India, kes jätkab mõlemas klassis täiseduga. Open-turniiril järgnevad viie võidu ja ühe viigiga Vietnam, Hiina ja Iraan. Vaevaliselt on kulgenud esimese asetusega USA teekond, kes on 15. kohal.