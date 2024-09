Selgusid Eesti rannajalgpallikoondise vastased oktoobrikuiseks MM-valikturniiriks

Tulevastest vastastest on Eesti hiljuti kohtunud Saksamaaga, kelle vastu saadi Euroliigas lisaajal 5:4 võit. Korduvalt on Eesti koondis kohtunud ka Portugaliga ja viimati mindi vastamisi mullu juunis, kui vastane teenis napi 6:5 võidu. Eesti ja Kasahstan on läbi ajaloo kohtunud neljal korral. Viimase, 2021. aastal toimunud mängu, võitis Eesti 1:0.