Ülemeelik Verstappen kutsuti pärast Aserbaidžaani GP-d vaibale

Aserbaidžaani GP lõppes virtuaalse turvaauto režiimi all, sest kolmanda koha nimel heidelnud Carlos Sainz ja Sergio Perez tegid eelviimasel ringil avarii.

Kuigi kollaste lippude all on möödasõidud rangelt keelatud, siis pärast finišijoone ületamist polnud Verstappenil sellest sooja ega külma. Nimelt otsustas ülemeelik hollandlane esmalt Lando Norrise külje alla pugeda, et McLareni piloodile lehvitada ning järgmises kurvis tuiskas Verstappen mööda ka George Russelist.