Eestlane jahtis Rovanperä skalpi, kuid kruusaseiklus tegi sellele lõpu

„Esimene sõit oli üks keerulisemaid, mis mul seni olnud. Nähtavus oli väga halb ja rada oli täiesti vee all, mis tegi asjad veelgi väljakutsuvamaks, kuna isegi sirgel tekkis vesiliug. Ütleme nii, et pole just lõbus kogemus 200 km/h sõites auto üle kontrolli kaotada,“ rääkis Reimann pressiteate vahendusel.