„Liiga suure tagumikuga“ teivashüppaja hurjutas kriitilisi fänne: olen saanud oma keha tõttu kohutavaid solvanguid

Nimelt sai Molinarolo pärast olümpiat mitmeid ebameeldivaid sõnumeid, kus itaallannale heideti ette, et tal on teivashüppe jaoks liiga suur istmik.

„Selline on tänapäeva ühiskond. Pole vahet, kas oled pikk, lühike, kõhn või kurvikas. Kindel on vaid see, et sa pole kunagi piisavalt hea,“ selgitas teivashüppaja, et võttis enne olümpiat kaalust alla ja on nüüd lausa 10 kilo kergem.