Taas viimasel hetkel rooli pääsenud Rump lõpetas Barcelonas kuuendana

„Mõistagi olid meie lootused oluliselt suuremad ja heade asjade kokku langemisel oleks see võinud olla ka poodiumisõit. Teistpidi on positiivne, et tulime pärast avariid siiski lõpuni. Minu jaoks on kõige olulisem see, et tiim oli mu isikliku sooritusega rahul. Sain taaskord kutse võistelda viimsel tunnil ja see on omaette tunnustus, et tiim usaldab mind,“ sõnas Rump Barcelona nädalavahetuse järel.