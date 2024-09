IndyCari tiitlivõitja otsustas lahtine turvavöö. Millised on Vipsi võimalused saada uuel aastal täishooaeg?

Mis kindlustas Alex Paloule meistritiitli? Tema ainsa konkurendi lahtine turvavöö. Hooaja lõpetanud Nashville’i etapi eel oli 2021. ja 2023. aasta meistri Alex Palou (Chip Ganassi Racing) edu Will Poweri (Team Penske) ees 33 punkti – see tähendas, et Poweri võidu korral pidanuks hispaanlane meistriks tulekuks lõpetama vähemalt üheksandana.