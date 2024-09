Oliver Kullamäe mängis USA-s LeBron Jamesi poja vastu. „Suht noob oli, aga tugev raisk!“

„Üleeile see siis juhtus. Oliver kirjutas, et oli õnn mängida LeBron Jamesi poja Bryce`i vastu,“ sõnas Kullamäe. „Kui ma küsisin, kuidas oli mängida, siis oli vastus väga lihtne: „Suht noob oli, aga tugev raisk!““

„Ma arvan, et see [noob] on umbes nagu Ivar korvpalliväljakul,“ üritas Kullamäe noob`ile vastet leida. „Poiss mul mängu jagab ja pole suu peale kukkunud.“

Kullamäe sõnul on Euroopa meeskonnas mängijaid ka Leedust, Hispaaniast, Itaaliast ning on ka üks soomlane ja üks lätlane: „Need on 2007. aastal sündinute hulgast välja valitud mängijad. Saalis on hästi palju skaute ja tähtsaid isikuid jälgimas. See on tore vaheldus, näevad, kuidas USA noorte korvpall välja näeb.“