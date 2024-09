Kaldvee ja Lill said kodusel MK-etapil kolmanda koha

Harri Lill rääkis, et raskesse seisu pani kurlingupaari kaotus esimeses voorus. „Andsime esimeses mänguvoorus vastasele neli punkti ja see pani meid raskesse positsiooni. Ülejäänud mängu mängisime tegelikult hästi, kuid võtsime riske ning seekord need kohati realiseerusid,“ lausus Lill pressiteate vahendusel.