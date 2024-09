VIDEO | Ajalugu teinud Madis Mihkels võitis EM-il grupisõidus pronksi!

Euroopa meistriks krooniti grupisõidus belglane Tim Merlier, kes edestas finišiheitluses napilt hollandlast Olav Kooijd. Pronksmedali teeninud Mihkels edestas omakorda napilt belglast Jasper Philipseni, kelle näol on tegemist 12-kordse suurtuuride etapivõitjaga.

Mihkelsi pronks tähistab ühtlasi Eesti ratturite esimest individuaalset medalit maanteeratturite tiitlivõistlustel. Meeskondlikult on Aavo Pikkuus kroonitud nii maailmameistriks kui ka olümpiavõitjaks.

„Madisel oli usk, et ta suudab eliitklassis medali võita ja seepärast uskusime seda meie ka, aga välja ei öelnud,“ ütles Eesti maanteeratturite koondise peatreener Alo Jakin pressiteate vahendusel.

„Plaan oli Madise peale sõita ja positiivselt üllatas Karl Patrick Lauk, kes jäi tema juurde kõige kauemaks. Ta oli nagu must hobune, kes oli peidus kogu aeg, ent lõpus oli olemas. Madis kasutas finišispurdis ära oma väga head nina õige koht ja ratas üles leida ning käed on tal ka piisavalt pikad, millega ratast ette lükata. Pisara võttis kohe silma. Kahju on Markus Pajurist, kes kukkus halval hetkel ja pidi seetõttu gruppi 30 kilomeetrit taga ajama. Järele jõudes oli ta jaks lihtsalt otsa saanud,“ lisas Jakin.