Kuidas Eesti vehklemine koondas Lääne-Euroopa oma selja taha, sai endale EM-i ja alaliidule väärika presidendi

Kongressil viibinud Eesti vehklemisliidu president Peeter Järvelaid ja kaasas olnud projektijuht ehk suurvõistluste korraldaja Heino Märks ei soovinud öelda, et võitlema asusid valged ja mustad jõud, aga sinnapoole see kiskus. „EM-i korraldusõiguse määramine tekitas veeklaasis tormi,“ sõnas Märks.

Eesti teadis, et on 2026. aasta EM-i korraldamise ainus kandidaat. Ent siis tuli Armeenia, keda kehutasid ilmselt paariariigid. Eestil, nagu ka Euroopa vehklemisliidul on selge reegel – Venemaa ja Valgevene sportlased võistlustele ei pääse. Ent kahe aasta pärast võiks (valge)venelased äkki Armeenias EM-ile suruda.