Eesti rannajalgpallikoondis alistus lisaajal Poolale, kuid saavutas ajaloolise kaheksanda koha

Peatreener Andreas Aniko rääkis pärast kohtumist, et paraku ei suutnud koondis oma viimases mängus enam fookust hoida ja räägitud plaanist kinni pidada.

„Esimesed kaks, isegi kolmas kolmandik olid meie poolt väga okeid. Lihtsalt mingil hetkel ei suutnud mängijad enam pead selgena hoida ja õigeid otsuseid teha. Läks kiirustamiseks olukordades, kus tegelikult oli vaja mängida targalt ja hoida palli, mitte suruda meid ründama. Me ei suutnud enam rahulikkust hoida, mida terve ülejäänud mäng õnnestus teha ja selle tõttu said meile ka viimased paar-kolm minutit otsustavaks,“ vahendab jalgpalliliit Aniko öeldut.

„Eesmärk sai täidetud, kaheksas koht on väga hea tulemus ja olen kuttidega igati rahul. Siin turniiril olles näed meie koondise potentsiaali ja võimekust – liigume küll tasapisi, aga meie mäng läheb iga korraga paremaks ja asjad loksuvad paika. Olen veendunud, et oleme teel veel kõrgemate kohtade poole!“ sedastas peatreener.

Koondist ootab järgmisena ees oktoobri alguses Hispaanias Andaluusias toimuv MM-valikturniir. „Mingid otsused on meil mängudes vaja paremini toimima saada ja siis ma ei välista midagi, šansid on seal täiesti olemas. Loomulikult lähme üritama, vaatame, kes vastu tulevad ja kaugele jõuame, aga õnnestumise korral on ka seal kõik võimalik,“ sõnas Aniko lõpetuseks.