KOMMENTAAR | EOK presidendivalimised: kolm kandidaati on ühel joonel. Kas lahing tuleb valge või must?

Eesti (tipp)spordi jaoks viimase kümnendi olulisemale sündmusele – EOK presidendivalimistele, et kas jäädakse paigale, liigutakse siia või sinna – on stardipauk antud. Joonel on kolm kõva kandidaati, juba presidendid kõik: Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid, EOK senine president Urmas Sõõrumaa ja Eesti kergejõustikuliidu president Erich Teigamägi. Kõigil on vajalikud toetajate hääled koos ning 11. oktoobril selgub võitja.