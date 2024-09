TIPPHETKED JA FOTOD | Keila Coolbet sai võõrsil Viimsilt kindla kaotuse

„Ootame põnevusega hooaja esimest mängu. Võrreldes eelmise hooaja kehaliste testide tulemusi, siis oleme nendes sammu edasi teinud ning tahame, et see kajastuks ka mängupildis,“ rääkis eelvaates Viimsi peatreener Valdo Lips. „Peamiseks eesmärgiks on eriti hooaja alguses keskenduda elementidele, millega oleme ettevalmistusperioodil tegelenud.“

„Hooaja esimese mängu eel on alati omajagu teadmatust, sest üks asi on see, mis paistab treeningutel ja kontrollmängudel, kuid ametlik kohtumine - olgu see liiga või karikas - on midagi muud,“ lisas Keila Coolbeti juhendaja Peep Pahv. „Saame olla siiski enesekindlad, kuna oleme hooajaks hästi valmistunud ja märgid näitavad, et füüsiline vorm on hea. Soovime näidata head korvpalli ning ootame oma fänne Viimsisse meid toetama. Haiguse tõttu jääb kõrvale Ralf Küttis ning Erik Makke alles taastub suvisest õlavigastusest.“