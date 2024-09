TÄNA DELFI TV-s | Viimsi võõrustab Kaamose karikavõistlustel Keila Coolbeti

Viimsi korvpallitiim hooaja eel ühtegi kontrollmängu ei pidanud. Peep Pahvi tüüritaval Keila Coolbetil on septembrist all kaks mängu. Läti Ülikoolist saadi võõrsil jagu 88:85, kodus seljatati Soome klubi Drive Basketball 75:59.

„Ootame põnevusega hooaja esimest mängu. Võrreldes eelmise hooaja kehaliste testide tulemusi, siis oleme nendes sammu edasi teinud ning tahame, et see kajastuks ka mängupildis,“ rääkis eelvaates Viimsi peatreener Valdo Lips. „Peamiseks eesmärgiks on eriti hooaja alguses keskenduda elementidele, millega oleme ettevalmistusperioodil tegelenud.“