Latvala: Katsuta teeb liiga palju vigu

Kuna valitsev maailmameister Kalle Rovanperä otsustas sel hooajal teha sarnaselt Sebastien Ogier`le kaasa vaid pooliku programmi, on Toyotal kaks põhisõitjat: Elfyn Evans ja Takamoto Katsuta.

Kuna Katsuta pole viimastel rallidel õnnestunud, osaleb järgmisel Tšiili etapil Toyota Rally1 autoga jaapanlase asemel hoopis Sami Pajari.

„Peame midagi ette võtma. Taka probleem on selles, et jah, tal on kiirust, aga samal ajal tulevad ka vead. Kui ta on võistlussituatsioonis, kus ta sõidab kas poodiumile või võidule ja kui ta peaks kiirust veidi tõstma, on see alati natuke liiast ja siis tehakse vigu,“ rääkis Latvala Rallit.fi-le.

„Järgmisel aastal peame vaatama ka seda, et kui tahame meistritiitlile sõita, peab meil olema kolm sõitjat, kes osalevad terve hooaja. Siis on neljas sõitja, kes saab seal vaheldumisi osaleda ja teha pool hooaega. Vaja on kolme täiskohaga juhti,“ ütles Latvala.

Uuel hooajal on kõige tõenäolisem stsenaarium, et Rovanperä ja Evans sõidavad täishooaja. Ka Katsuta peaks saama täisprogrammi, kuid ta ei pruugi igal rallil meeskondlike punktide pärast sõita, sest tiimis jätkab ilmselt ka Sebastien Ogier.

„Jah, me peame Katsutasse uskuma. Ta on kõvasti tööd teinud, et sellele tasemele jõuda. Aga nüüd tuleb jõuda ka finišisse. Me ei saa samamoodi jätkata, midagi peab muutuma,“ lisas Latvala.

Tänavu jääb sõita veel kolm etappi ning Toyota kaotab meeskondlikult Hyundaile juba 35 punktiga. Järgmine etapp Tšiilis algab 26. septembril.