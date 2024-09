Eesti U19 jalgpallinaiskond purustas Fääri saarte koondise ja kindlustas Balti turniiri võidu

Edu kasvas 22. minutil, kui Anželika Jotkina pööras end kaitsemängijast üle, leidis karistusalas Grutopi ning viimane esimese puutega palli võrku virutas.

Kümne minuti pärast oli tablool kolmeväravaline edu: kõigepealt ragistas nahkkera latti ning kuigi esimesed eestlannade jätkulöögid ebaõnnestusid, suutis Kelli palli siiski väravavahi selja taha toimetada.

Teist kolmveerandtundi alustas Eesti taas hoogsalt, mis andis väravavõimaluse nii Emilia Mesipuule, Egle-Eliise Kurele kui Annamarii Tammele, kuid kõigi kolme pealelöögid lõppesid vasaku posti kõrval. Kohtumise 73. minutil näitas Eesti, et standardolukorrad on nende võtmeks, sest väravavõrk suudeti uuesti sahisema panna – Ranele Valgu nurgalöögi lahendas värava ees Karmen Vapper. Mängija tabamus jäi ka kohtumises viimaseks.

Kolm minutit enne poolaja lõppu jäi Eesti punase kaardi tõttu väljakul vähemusse, kuid hoolimata sellest, suudeti pall enda kontrolli all hoida ning vastane väravateta jätta.

„Loomulikult ootasime võitu ning täna otsustas selle realiseerimine. Jään rahule ründeteravusega – eelmine mäng oli vastase kolmandikul tegutsemine kiirustatud, kuid täna mängisime olukorrad hästi välja, millest tulid ka väravad. Kindlasti tahaksime, et mängud oleks paremini meie kontrolli all, et ei oleks ka vastasel vähemalt viite sama head võimalust,“ rääkis koondise peatreener Reivo Vinter vahetult pärast kohtumist.