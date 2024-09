Duplantis ja Warholm ei saanud sõujooksu eest sentigi

Pärast võistlust spekuleeriti laialt, et sportlased nõustusid selle jooksuvõistlusega, sest seal olevat mängus olnud suur auhinnaraha. See ei vasta aga tõele.

Duplantis pole varjanud, et peab Warholmi alistamist üheks oma hooaja suurimaks saavutuseks. „See tundub kõige tähtsama võiduna, aga teistmoodi. See on rohkem seotud uhkuse ja egoga,“ lausus Duplantis.