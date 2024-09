Pajari tunneb Katsutale kaasa: loodan, et tal läheb kõik hästi

22-aastane Pajari ütleb DirtFishile, et on põnevil tippklassi Rally1 autoga sõitmisest, kuid tunneb Katsutale kaasa.

„Hooaeg on meeskonna jaoks olnud raske, eriti viimasel ajal, ja raske on olnud ka Takal. Mul on temast veidi kahju, aga loodan, et tal läheb kõik hästi ja ta sõidab peagi taas Rally1 autoga,“ ütles noor soomlane.