ÜLEMINEKUTE HINDED | Millised olid Eesti korvpalliklubide suuremad õnnestumised? Mis on koosseisudes murekohad?

Kes hakkab Keilal mängu juhtima? Kuigi Andres Sõbra käe alla tuli esiliigast ja mujalt erinevaid eestlasi, siis keegi neist pole tõupuhas mängujuht. Peemot ja Sats jäävad rünnakute käima tõmbamisega hätta, rääkimata teisest kohalikest meestest. Septembris liitus Keilaga 192-sentimeetrine ameeriklane Butler, kes tegutses viimati NCAA teise divisjoni klubis Emporia State. Mis pole hea märk, sest Optibet liiga tase on tõusnud nii kõrgeks, et NCAA2 tasemelt tulnud mehed siin enamasti hakkama ei saa. Liiati jäi eelmise hooajal keskmiselt tema arvele 29 minutiga üks sööt ehk mängu käima tõmbajat temast pole. Ka oma kahes esimeses karikamatšis võttis ameeriklane keskmiselt 12 viset ning andis vaid ühe korvisöödu.

Kas ja kuidas saab meeskond hakkama korvi all? Kui satsi pikkuselt teine mees on Kaspar Lootus ja kolmas Sven Kaldre, siis see pole hea märk. Senistes matšides on vastased just korvi alt keilakad lahti riietanud. Ja seda päris karmilt.