INTERVJUU | Viimsi juhendaja Lips noortekoondise esindamisest loobunud Vaaksist: noormängijad peavad võtma suve, kus keskendutakse muudele asjadele

Räägi see loogika lahti, et te hoojaeelseid kontrollmänge ei uhanud

Ma pean nii mängija kui meeskonna arengu mõttes treeningut tähtsamaks. Loomulikult ka mäng arendab, aga mingitel perioodidel on trenn olulisem. Pidime tegelema füska, vastupidavuse ja jõuga, lisaks individuaalsed korvpalli asjad nagu ilma pallita mängimine. Leidsime, et drillid ja trennides mänguliste asjade läbi tegemine võiks olla praegu kasulikum.

Vaadates tulevast mängukoormust, kus meil on alates pühapäevast järgmisel kolmel nädalal kaheksa kohtumist, siis see tähendab, et pole arengule suunatud treeninguid kui selliseid. Loomulikult mängudega seotult hakkame läbi võtma taktikat, kuid suures plaanis on loogika, et ühe mänguga läheb kaotsi kolm arengule suunatud treeningut. Ja samal ajal pole mõtet pidada kontrollkohtumisi, sest kui olen korvpallurid varem mingi spetsiifilise trenniga ära väsitanud, siis võivad need mõjuda psühholoogiliselt halvasti.