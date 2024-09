Kersti Kaljulaid: EOK asepresidentide arvu tuleks vähendada ja peasekretäri leidmiseks korraldada avatud konkurss

„Kuigi sporditeooria toetab mõtet, et laps saab vabalt proovida mingi vanuseni erinevaid spordialasid, siis meie treenerite rahastamissüsteem töötab nii, et seda selliselt teha ei saa. Kõik treenerid võiksid olla koos, lapsed on koos ning tehakse erinevaid asju. Mulle ei tundu see väga suure reformina,“ selgitas Kaljulaid.

„Ma arvan, et asepresidendi koht peaks olema päriselt tasustatud töökoht. Nad peaksid olema reaalsed projektijuhid. Üks inimene võiks olla keegi, kes on tippspordimaailmaga sina peal ja teise koha pealt on mul oluline, et oleks ka keegi, kes päriselt jagab Eesti rahvasporti. Peasekretäri ametikoht on kõrge juhikoht, mida rahastatakse Eesti eelarvest ning sinna tuleb korraldada avatud konkurss. Ma arvan, et leian need inimesed, lausus ta.