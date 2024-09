Paul Aroni endine tiimikaaslane jätab F2 hooaja rahamurede tõttu pooleli

„Kahjuks meie spordialal on palju erinevaid tegureid, mitte pelgalt aeg stopperil. Minu probleem puudutab rahastust ja seega pole mul võimalik ART GP-ga F2 hooaega lõpuni sõita. Ma olen väga pettunud, et ei saa oma talenti sel aastal rohkem näidata, aga tahan sellegipoolest kõiki oma toetajaid tänada,“ lausus O’Sullivan sotsiaalmeedias, et järgmisteks etappideks tal lihtsalt raha ei jätku.