Mikel Arteta sõlmis Londoni Arsenaliga uue lepingu

Artetal oli Arsenaliga kehtiv leping kuni käimasoleva hooaja lõpuni. Nüüd teatas klubi, et hispaanlasega on pikendatud lepingut kuni 2027. aastani. Uudis saabus vahetult enne nädalavahetusel toimuvat Põhja-Londoni derbit Tottenham Hotspuri vastu.

„Tunnen end ülimalt uhkelt, olen väga põnevil ja ootan põnevusega, mida eesoleva aeg endaga kaasa toob,“ sõnas Arteta. „Mul on tohutult vedanud, et saan töötada iga päev koos niivõrd heade inimestega. Tunnen, et mind toetatakse ja ma soovin saavutada selle klubiga palju enamat, kui see, millega me juba hakkama oleme saanud.“