Madis Mihkels stardib Euroopa meistrivõistlustel eliitmeeste grupisõidus

Jakin rääkis Vikerraadio spordiuudistele, et Euroopa meistrivõistlused muutuvad profiratturite seas järjest populaarsemaks. „Alati on mõned suured nimed stardis ja kõik tahavad seda särki enda selga saada,“ ütles Jakin. „Maailmameistrivõistlustega võrreldes on see natuke väiksem võistlus, aga siiski väga kõrgel kohal olev võidusõit. Ka meie koondislane Madis Mihkels otsustas, et ta läheb tänavu head tulemust püüdma hoopis eliitmeeste klassis, mitte kuni 23-aastaste seas.“