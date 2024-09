Eesti rannajalgpallurid annavad veerandfinaalis Valgevenele loobumisvõidu. „Saame Ukraina mängijatelt lipud õlgadele ja laulame hümni“

Rannajalgpallikoondis alistas otsustavas alagrupimängus Saksamaa 5:4 ning jäi ootama õhtul kell 20.45 toimuvat veerandfinaalide loosimist. Potentsiaalseid vastaseid oli neli: Portugal, Itaalia, Hispaania ning Valgevene.

Samuti oli kindel, et kui Eesti koondis peaks vastaseks saama Valgevene, siis Ukrainas aset leidva agressioonisõja tõttu mängima ei minda. Käiku läkski kõige mustem stsenaarium ning eestlaste vastaseks osutuski Valgevene.

„Me olime sellega arvestanud, et nii võib minna ja kui loosimistulemus selgus, oli meeskonna otsus 100% üksmeelne, et me ei mängi Valgevenega seoses Ukrainas toimuva agressiooniga, mida Valgevene toetab. Saame Ukraina naiste koondise mängijatelt lipud õlgadele ning astume liivale, et laulda Eesti hümni. Seejärel lahkume väljakult, jättes Valgevene ja korraldajad üksinda mõtlema selle üle, kas agressorriigi sportlased peaksid osalema Euroopa meistrivõistlustel,“ kirjeldas rannajalgpallur Kristjan Marmor Facebookis seda, mis reedel kell 13.45 Itaalia liivaväljakutel juhtuma hakkab.

„Toetame Ukrainat ja nende rahvast ning loodame, et ühel päeval lõppeb see õudus, mida Venemaa ja Valgevene üheskoos Ukraina pinnal korda saadavad! Olen uhke nende kuttide ja eestluse üle!“ lisas ta.

Eesti jalgpalliliidu arendusdirektori Mihkel Uibolehe sõnul on taoline loobumiskaotus ka varemgi õhus olnud. „Eesti koondised on viimasel ajal kolmel korral olnud lähedal, et loos viiks neid kokku Valgevenega. Rannajalgpalluritel oli võimalus õhus eelmisel aastal Bakuus toimunud MM-valikturniiril ja naiste koondisel kevadisel rahvuste liiga loosil.“

Kusjuures jalgpalliliit oli UEFA-le juba aegsasti teada andnud, et Valgevene vastu ei mängita. „Informeerisime eelnevalt võistluste korraldajat – rannajalgpallis on selleks Beach Soccer Worldwide ja naiste rahvuste liiga puhul UEFA –, et kui loos meid kokku viib, siis Eesti koondis Valgevene vastu ei mängi. See on alaliidu, mängijate ja treenerite ühine arusaam. Peale tehnilise kaotuse rohkem sanktsioone võistluste korraldaja poolt meie koondisi ei oota,“ selgitas Uiboleht Delfile.