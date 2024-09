Eesti rannajalgpallikoondis andis Ukrainas toimuva agressioonisõja tõttu Valgevenele loobumisvõidu

Samuti oli kindel, et kui Eesti koondis peaks vastaseks saama Valgevene, jäetakse turniir Ukrainas toimuva agressioonisõja tõttu poliitilistel kaalutlustel pooleli.

„Kui vastaseks peaks tulema Valgevene, oleme omavahel meeskonnaga kokku leppinud, et nendega me ei mängi. Läheme rivistusele, laulame kõva häälega Eesti hümni ära ja siis lahkume platsilt. Oleme meeskonnaga 100% üksmeelel, et Venemaa ja Valgevene sportlased ei kuulu hetkel spordiväljakutele!“ sõnas meeskonna väravavaht Kaspar Kotter Sport.tv3.ee vahendusel neljapäeval Saksamaa alistamise järel.