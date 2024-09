VIDEO | Suur tunnustus: Sébastien Loeb õnnitles maailmameistriks tulnud Romet Jürgensoni ja Siim Oja

„Tere, Romet ja Siim! Saadan teile väikse sõnumi, millega soovin teid juunioride MM-tiitli puhul õnnitleda. Tegite head tööd! Loodan, et see töötab teie kasuks samamoodi, nagu minul töötas. Võitsin tiitli 2001. aastal ja see oli minu jaoks väga oluline samm, et jõuda edasi järgmistesse võistlusklassidesse. Loodan, et jätkate samas vaimus edasi. Palju edu tulevikuks,“ õnnitles Loeb Eesti ekipaaži.