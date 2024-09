Sebastien Ogier plaanib vaatamata Kreekas ebaõnnestumisele hooaja viimastel rallidel osaleda

„Praeguse punktisüsteemi juures pole reaalne enam meistritiitlile mõelda. Minu eesmärk on rallidest lihtsalt rõõmu tunda. Tõde on see, et ma ei pööra enam MM-sarja üldarvestusele tähelepanu ja see ei tähenda mulle suurt midagi. Ma ei ütle seda sellepärast, et minu võistlus ebaõnnestus. Ma olin sellisel arvamusel juba enne Kreeka rallit. Aga kui mul on võimalus ja ma suudan tiitli nimel heidelda, siis loomulikult ma teen seda,“ sõnas Ogier.