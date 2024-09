Põhja-Ameerikast üheksa mängijat toonud Kohtla-Järve Viru Sputnik läheb Eesti meistritiitlile lahingut andma

Täna Unibeti spordibaaris toimunud Eesti meeste ja naiste hokiliigade tutvustaval pressikonverentsil esines kõige põnevamate uudistega Viru Sputniku esindaja, mängiv mänedžer Allan Saar (26), kes mängijakarjääri kõrvalt on viimased poolteist aastat tegelenud ka agenditööga ning kelle abiga on Kohtla-Järve meeskonda tänavu tulemas üheksa Põhja-Ameerika taustaga mängijat: neli Kandast ja viis USA-st. Kuus neist on juba kohal.