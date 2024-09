Eesti rannajalgpallikoondis lõpetas Superfinaali alagrupiturniiri võidukalt ning teenis pääsme veerandfinaali

Koondise peatreener Andreas Anikole valmistab oluline võit ja mängijate mänguplaanist kinnipidamine suurt hea meelt. „Taktika poolest meil kõik toimis – domineerisime, mängisime palliga rohkem, tekitasime võimalusi. Jäime 1:3 taha, aga see oli aja küsimus, millal suudame veel väravaid lüüa ja meie õnneks oli meil selleks aega. Tunnet, et me ei võidaks või et rong kaheksa parema sekka on läinud, ei olnud kordagi. Teadsime, et meil on selg vastu seina ja peame võitma normaalajal, kõige hullema stsenaariumi korral lisaajal, et edasi pääseda. Juhtus viimane, aga kõik on hästi ja tunne on hea,“ rääkis Aniko pärast kohtumist.