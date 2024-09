INTERVJUU | Tartu peatreener Kuusmaa meeste korvpalliga kohanemisest: kontrollmängud näitasid, et ma pole veel päris omas elemendis

Kuidas on üle aastate tulla noorte seast mehi juhendama?

Ütlen ausalt, et pika eemaoleku järel on praegu natuke veel võõras. Kõik see treeningute ja mängude tajumine... esiliigas olemise järel on keeruline intensiivsemat ja kiiremat mängu lennult võtta. Õnneks on olemas abitreener [Toomas Kandimaa], kes infot jagab, kuid neli kontrollmängu näitasid, et ma pole veel päris omas elemendis. See on hea, et tulevad karikasarja kvalifikatsioonimatšid, kus loodetavasti saab tunnetuse hiljemalt oktoobri alguseks tagasi.