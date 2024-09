Euroopa Discgolfi Festivali korraldajad: küsimus pole selles, kas Eestisse tuleb discgolfi MM, vaid millal see juhtub

Festivali ühe korraldaja Matthias Vutti sõnutsi on ambitsioonika tiimi eesmärgiks olnud algusest peale korraldada maailma parimat üritust. „Meil on hetkel Eestis täiuslik keskkond selleks loodud, et päriselt midagi suurt ära teha. Võrratu asukoht Tallinna Lauluväljaku näol pealinna keskel, kogemustega tiim, tublid toetajad alates Kultuuriministeeriumist ja EAS-ist, lõpetades Tallinna linna ja kümnete eraettevõtetega. Lisaks muidugi tippmängijad, kes maailmas tegusid teevad,“ võttis Vutt edu valemi kokku.